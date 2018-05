Inventiva spagnola per il nuovo Napoli. Fabian Ruiz, hecho en Andalusia

Se il Napoli è pronto a spendere 30 milioni per lui, un motivo ci sarà: Fabian Ruiz è un centrocampista emergente destinato a entrare nel giro della Nazionale a breve, perché a livello di numeri in Liga ce ne sono davvero pochi come lui. Gli azzurri sono pronti a fare un grosso sacrificio pur di portare sul golfo un rinforzo di grande qualità come lo spagnolo, in grado di inserirsi senza problemi in un lotto di centrocampisti quali Hamsik, Jorginho, Allan, Diawara, Zielinski e Rog. Un investimento a cui anche l'Inter aveva pensato, ma senza andare fino in fondo.

Ruolo: mezzala destra

Caratteristiche: dotatissimo fisicamente, è costantemente uno dei calciatori che corre di più nelle sfide del Betis Siviglia. Fondamentali di alto spessore, non disegna l'avanzata palla al piede grazie ad un controllo della sfera super, che mette in evidenza quasi in ogni gara. A tratti ricorda il primo Hamsik, anche se con meno propensione al tiro dalla media distanza.

Squadre interessate: Napoli, Inter, Roma, Barcellona, Stoke City.

Carriera: la stagione 2017/18 è stata quella della consacrazione per lo spagnolo, cresciuto a pane e Betis e già a quota 100 presenze con la maglia biancoverde degli andalusi considerando tutte le competizioni. A 22 anni appare pronto al salto in una grande del calcio europeo.

Valutazione: 32 milioni di euro (pari alla sua clausola).