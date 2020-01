© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' il tuo miglior momento da allenatore della Lazio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste che alla vigilia della sfida contro il Napoli ha risposto così: "Mi è difficile dirtelo, sono stati 4 anni esaltanti e ricchi di emozioni. Uno meglio dell'altro, con vittorie di trofei e derby vinti in semifinale. Se mi volto indietro li vorrei rifare, ma nel calcio bisogna guardare avanti e al Napoli. Sicuramente a livello di risultati forse lo è, ma non dimentico alcuni momenti del passato".

