Inzaghi: "Abbiamo recuperato dopo Inter-Lazio. SPAL? Correa in dubbio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente conferenza stampa per Simone Inzaghi alla vigilia della sfida contro la SPAL. L'allenatore della Lazio ha presentato la sfida valida per l'undicesima giornata del girone di ritorno attraverso il sito ufficiale del club biancoceleste. Queste le sue parole: "In questi due giorni ci siamo allenati bene qui a Milano provando a recuperare forze ed energie perché domani dovremo disputare una partita importante a Ferrara. Siamo riusciti a lavorare bene ed a recuperare un po’ dopo la gara disputata contro l’Inter: ieri siamo stati a cena fuori tutti insieme. Il calendario ci ha prospettato due trasferte consecutive a distanza di pochi giorni e, pertanto, abbiamo preferito restare a Milano. La SPAL è una squadra molto organizzata con un allenatore molto preparato che guida la formazione estense ormai da tre anni, dovremo essere bravi ed attenti provando a svolgere una grande gara. La SPAL, quando gioca al Paolo Mazza, può contare su un tifo molto caldo e per questo dovremo prestare massima attenzione alla compagine estense. Dovrò valutare al meglio i miei uomini, non correrò rischi perché ci attendono tante partite ravvicinate. Ho la fortuna di avere tutti i miei uomini a disposizione, ma dovremo valutare con calma le condizioni di Stefan Radu, Joaquin Correa e Pedro Neto; al termine di queste ultime analisi studieremo la formazione migliore per sfidare la SPAL".