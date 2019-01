Inzaghi ai titoli di coda a Bologna. Saputo riflette, Mihajlovic incombe

Bologna-Frosinone 0-4

© foto di Insidefoto/Image Sport

Centodiciannove giorni dall'ultima vittoria, il Bologna vive un pomeriggio da incubo con il ko per 4-0 al Dall'Ara contro il Frosinone. Una gara che suona tanto come il de profundis sull'avventura in Emilia di Filippo Inzaghi. Una gara dove l'allenatore ha subito perso il pallino della partita: il rosso diretto occorso per l'intervento pericoloso di Federico Mattiello, non ha portato il tecnico ad aver la freddezza di intervenire. Subito. Andrea Poli si è abbassato a fare il terzino ma la soluzione di un giocatore di ruolo, nella posizione, era urgente ed è stata evidenziata dal doppio assist di Andrea Beghetto dall'esterno mancino.

Un'avventura, quella di Super Pippo, che sembra ora ai titoli di coda. Inevitabile. Joey Saputo, sugli spalti, guanti societari per proteggerlo dal freddo e per impedirgli di mangiarsi le unghie. Il Bologna di questo pomeriggio non ha lati positivi da elogiare, se non il cuore di Rodrigo Palacio. Troppo poco, per la salvezza. Pure Nicola Sansone e Roberto Soriano, rinforzi veri, sono persi negli schemi di un Inzaghi che traballa. Le sensazioni bolognesi dicono che Roberto Donadoni non sia convinto del ritorno e che incomba ora l'ombra del ritorno di Sinisa Mihajlovic. E' l'idea che sta maturando adesso nella mente di un deluso e arrabbiato Saputo. Per provare a salvare il Bologna dallo sprofondo di questo pomeriggio di fischi e fiaschi.