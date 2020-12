Inzaghi alla vigilia del Brugge: "E' una finale. E la Lazio le finali le ha sempre giocate bene"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida Champions di domani contro il Club Brugge. Per passare il turno, ai biancocelesti basterà un pareggio contro i belgi. Questo il pensiero di Inzaghi sull'attesa: "Domani è come fosse una finale. Le finali solitamente le abbiamo giocate molto bene in questi anni... Per noi è una gara importante, che può valere la storia del club visto che sono 20 anni che non entriamo negli ottavi di finale".

