Inzaghi: "Bologna in linea con le aspettative. Chievo, sfida complicata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ai microfoni di Sky: "Sono dispiaciuto per i miei ragazzi. Giocando così non meritavamo di perdere, ma evidentemente dobbiamo crescere. Le prestazioni comunque ci fanno ben sperare, la classifica è in linea con le aspettative dato che a oggi saremmo salvi. Speriamo da domenica di ricominciare a far punti. Queste sono le partite più complicate, il Chievo ha fatto ieri un'ottima partita. È una partita complicata come lo sono tutte in Serie A. I tre punti sarebbero fondamentali per classifica e morale".