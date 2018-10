Inzaghi, Bologna: "Primo gol inaccettabile, dobbiamo cambiare registro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Cagliari: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento. Venivamo da due partite vinte, dovevamo dare continuità. Al primo tiro abbiamo subito il gol, non mi è piaciuto. Inizialmente arrivavamo bene al limite dell'area, ma ci è mancata la convinzione. Sono amareggiato sul primo gol, sul secondo abbiamo rischiato di fare il pareggio nelle azioni precedenti. Sul secondo gol Castro ha fatto una cosa da grandissimo giocatore, mette una palla d'esterno bellissima. Il primo gol non va preso a squadra schierata, per come lavoriamo non lo accetto. Lavorerò, ma non va bene. Dobbiamo cambiare registro".