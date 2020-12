Inzaghi cade sotto i colpi dell'Hellas Verona. Il Tempo: "L'Europa sfianca la Lazio"

La Lazio cade ancora una volta in casa, all'Olimpico, sotto i colpi di un ottimo Hellas Verona guidato da Ivan Juric. Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, un brutto stop per il sodalizio di Simone Inzaghi. Il Tempo oggi in edicola dedica un piccolo spazio anche alla sconfitta biancoceleste in prima pagina: "L'Europa sfianca la Lazio. Ko in casa con il Verona".