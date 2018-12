© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi cambia la Lazio per svegliarla dal torpore in cui i biancocelesti hanno subito la verve del Chievo e il gol di Pellissier. Alla ripresa dopo l'intervallo della partita, che vede i clivensi avanti per 1-0, il tecnico della Lazio ha infatti deciso di togliere Radu (già ammonito) per fare spazio a Caicedo. I capitolini tornano così in campo con la difesa a quattro, uno schieramento che in questa stagione era stato sostanzialmente abbandonato.