Intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio nel derby, Simone Inzaghi ha chiuso sul nascere il caso Luis Alberto: "Siamo arrivati a una partita così importante con Luis Alberto e Correa non al meglio. Quando devo fare un cambio non sto tanto a chiedere. Non è un problema se Luis si è arrabbiato, farà di tutto per vincere la prossima partita", le parole del tecnico biancoceleste.

Il centrocampista spagnolo della Lazio, sostituito da Parolo al 70', ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato chiedendo subito spiegazioni al suo allenatore.