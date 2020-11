Inzaghi: "Col Verona potevamo vincere, domani c'è già uno scontro diretto per la salvezza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con lo Spezia, mister Filippo Inzaghi ne ha approfittato per fare anche un breve bilancio sulla prima parte di stagione del suo Benevento: "Mi soffermo ancora sulla gara di Verona. Abbiamo offerto una buona prestazione, ci sono state sette occasioni limpide per poterla addirittura ribaltare. Invece abbiamo perso. La Serie A è questa, non dobbiamo mai abbassare la guardia. Domani c'è uno scontro diretto per la salvezza che va caricato nella maniera migliore, abbiamo l'esperienza necessaria per gestire un momento assolutamente normale. Quando hai un gruppo coeso, che non vede l'ora di scendere in campo e onora la maglia, scegliere è abbastanza facile. Noto l'atteggiamento giusto", le parole del tecnico giallorosso.