Inzaghi contro, dal campo alla panchina le gerarchie si sono ribaltate

Il successo della Lazio a Bologna sancisce, se ce ne fosse bisogno, come le gerarchie fra gli Inzaghi si siano ribaltate. Se come calciatore la carriera di Filippo è stata maggiormente ricca di soddisfazioni personali e di squadra, come allenatore Simone è al momento il più vicino ad essere definito "top". Il 2-0 del Dall'Ara è arrivato senza discussioni. I valori in campo erano sicuramente notevoli ma questa Lazio ha sempre tenuto la partita sotto controllo. Permettendosi di lasciare a riposo un giocatore come Ciro Immobile, la cui assenza l'anno scorso è stata decisiva per la perdita della Champions League.

Una Lazio che ha cambiato marcia da una settimana, una squadra che sta assimilando al meglio il nuovo modulo di gioco, più spregiudicato, che lascia più spazio all'estro. Una squadra che quando non trova lo spunto su azione manovrata è in grado di risolvere la partita da due calci d'angolo, come avvenuto oggi. Una Lazio che sa mandare a rete chiunque: con il gol di Luiz Felipe sono 12 i marcatori diversi in questa stagione. Come risultato un 4° posto in classifica che scaccia le paure, in barba a chi vedeva la squadra indebolita dal mercato estivo. A fine gara Simone Inzaghi ha parlato di motivazioni che fanno la differenza. Noi aggiungiamo che anche il tecnico la fa.

Cosa che in questo momento non riesce a fare Filippo Inzaghi col Bologna: una squadra senz'altro meno competitiva della scorsa stagione ma che anche con l'attenuante di un avversario più forte non è stato in grado di rendersi pericoloso. E per la terza volta consecutiva incapace di segnare. A gennaio arriveranno rinforzi, ma i fischi del pubblico a fine gara fanno capire che la misura è colma. La strada per raggiungere il fratello fra i migliori allenatori in piazza è ancora lunga.