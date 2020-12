Inzaghi contro Inzaghi, il tecnico del Benevento: "Sarà difficile averlo come avversario"

Filippo Inzaghi contro Simone Inzaghi. Una sfida in famiglia quella di domani, presentata dal tecnico del Benevento in conferenza stampa. "Sarà difficile averlo affianco come avversario, per la stima e per l'amore che c'è. Naturalmente penseremo alle rispettive squadre sperando di vincere la partita, ci godremo il momento sapendo che le nostre famiglie, i nostri genitori e i nostri nipoti si emozioneranno tanto e ricorderanno per sempre questa giornata".