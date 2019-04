Inzaghi: "Domani potrebbe giocare Cataldi. Ho un dubbio per l'attacco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, Simone Inzaghi ha parlato della situazione degli indisponibili e di alcune scelte di formazione: "Durmisi non ci sarà, ha un risentimento. Anche Berisha e Radu non ci saranno, così come Lukaku, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Cercheremo comunque di fare una grande partita. Ho qualche dubbio davanti, ho tre giocatori che stanno facendo bene. Correa e Immobile sono un po' stanchi: bisogna guardare le loro condizioni, sembra che abbiano recuperato bene. Ho l'obbligo di gestire, Caicedo sta bene e mi dà sempre ottime risposte. Devo fare le scelte più giuste. Tridente pesante? Ci ho pensato, si può adottare questa soluzione. Domani però potrebbe giocare Cataldi nel 3-5-2 con Leiva e Parolo, ma anche Badelj può fare la mezzala. In difesa c'è Wallace che sta tornando a buoni livelli, negli ultimi 15 giorni si è allenato a pieno regime".