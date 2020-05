Inzaghi e il Mondiale 2002: "Gol al Messico ok. Ma il guardalinee annullò, era delle Maldive"

Pippo Inzaghi e Bobo Vieri sono stati ancora protagonisti nelle scorse ore di una diretta su Instagram. A far da "padrone di casa" questa volta è stato l'attuale allenatore del Benevento, che insieme a Vieri ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la loro avventura in Nazionale. Tra questi, alcuni episodi risalenti al Mondiale del 2002. "Ricordi la partita col Messico quando in avanti giocavamo noi due e Totti? Io feci gol, ma il guardalinee delle Maldive me lo annullò, non aveva mai visto un fuorigioco in vita sua. Ero in posizione buona di un metro", afferma Inzaghi. "Quella gara poi finì 1-1, segnò Del Piero. Ma noi eravamo andati in vantaggio al 30’ del primo tempo, ricordo la nostra festa per il mio gol. Poi ci girammo… ma quel gol era buono", le parole dell’ex attaccante del Milan.