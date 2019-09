Inzaghi e la ricerca della perfezione nella gestione delle rotazioni

Fonte: Dall'inviato a Roma

Nelle ultime stagioni non è stato perfetto Simone Inzaghi nella gestione della rosa sulle tre competizioni. Dovrà cercare di esserlo quest'anno, che tutti in casa Lazio credono possa essere quello giusto. Il sogno, l'obiettivo dichiarato, è la Champions, raggiungibile soltanto se tutti i fattori si allineano nel verso giusto. Uno di questi è la corretta distribuzione delle forze nei momenti, come questo, in cui la squadra sarà impegnata ogni tre giorni. Sette gare da domenica al prossimo 6 ottobre. Dalla SPAL al Bologna, passando per il Cluj, il Parma, l'Inter, il Genoa e il Rennes. Il tecnico dovrà essere bravo a capire quando un giocatore non è al meglio ma soprattutto quando avrà bisogno di riposare. Perché siamo a inizio stagione e fisiologicamente la condizione non può essere al top. Il discorso è ampio, ma a maggior ragione riguarda i cosiddetti titolarissimi come Immobile, Correa, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, considerati imprescindibili per i meccanismi biancocelesti.

Già domenica la rotazione potrebbe toccare a Correa, reduce da un doppio volo intercontinentale causa nazionale. In Romania poi è ipotizzabile la panchina per qualche big di centrocampo e anche Immobile, prima del match di San Siro tra due mercoledì, avrà un turno di riposo. Le grandi conquiste si ottengono curando al meglio anche i dettagli. Una gestione oculata e precisa potrà garantire un corretto dosaggio della benzina, per evitare che a fine anno i giocatori arrivino col fiato corto, oltre alla possibilità di avere meno infortuni, rischio però sempre presente e incalcolabile. Da quel 10 aprile 2016, giorno del suo esordio in A sulla panchina biancoceleste, Inzaghi è cresciuto tanto. Ha sperimentato, sbagliato e capito tanto. Perché fare errori, alla lunga, serve anche per non commetterli più. Dopo tre ottime stagioni, la Lazio è chiamata a fare il salto di qualità. Le prime giornate di A hanno creato entusiasmo sia per i risultati (3-0 contro la Sampdoria e 1-1 con la Roma) che per il gioco e la mentalità mostrata dalla squadra, confermata in blocco per volontà dell'allenatore piacentino. Conosce pregi e difetti di tutta la rosa, ecco perché tutti sperano che riesca a sfruttarla al massimo nella sua ampiezza senza aver rimpianti in futuro.