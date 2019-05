Inzaghi e la sfida con Gasp: "Lo stimo, vedremo come andrà a finire"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio e l'Atalanta sono in lotta per un posto in Champions ma anche per alzare al cielo la Coppa Italia. Alla vigilia della sfida di campionato, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi parlato del suo omologo Gian Piero Gasperini.

L'anno scorso ha votato Gasperini come migliore allenatore in Serie A. Perché lo stima? "E' un mister molto bravo, che stimo davvero. Ha dato una buona organizzazione alla sua squadra, insieme a noi della Lazio stanno facendo bene. C'è stato un grande percorso da parte di entrambi con le rispettive squadre, vedremo come andrà a finire questo campionato e la finale di coppa".