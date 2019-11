Inzaghi: "E.League penalizzante. Lazio e Roma dovevano giocare lunedì"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarebbe stato meglio giocare di lunedì. E' il messaggio lanciato in conferenza stampa da Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "Ti sarebbe piaciuto giocare lunedì invece che domenica? Questo senz'altro, mi aspettavo di giocare di lunedì, sia noi che la Roma. Non c'erano nazionali e turni infrasettimanali, un giorno di riposo in più sarebbe stato utile. Chi gioca il giovedì è penalizzato", ha detto Simone Inzaghi.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi