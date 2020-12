Inzaghi e Lotito distanti per il rinnovo: no del tecnico alla prima offerta, a inizio anno nuovo summit

Simone Inzaghi e Claudio Lotito restano ancora distanti per il rinnovo del contratto dell'allenatore, in scadenza il prossimo 30 giugno. Come scrive stamane il Corriere dello Sport, l'ultimo vertice tra la Lazio e il tecnico non ha sciolto infatti alcun dubbio sul futuro della panchina capitolina.

Mister Inzaghi avrebbe rifiutato la prima offerta del presidente biancoceleste, ovvero uno stipendio da 2,3 milioni a stagione più bonus legati alla Champions League, e le parti avrebbero quindi fissato un nuovo incontro a inizio anno. Oggi ogni scenario sembra ancora possibile.