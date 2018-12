Inzaghi e un derby da vincere. Parma-Bologna tra SuperPippo e Donadoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la maglia del Parma ha esordito in Serie A e ha segnato anche la prima di una serie infinita di reti. Filippo Inzaghi non sarebbe diventato l'uomo e il calciatore che tutti hanno apprezzato senza quella fondamentale tappa, in una piazza che lo ha accolto giovanissimo e gli ha consentito di crescere e maturare. Domani, SuperPippo cerca risposte da sé stesso e dal suo Bologna, in un derby emiliano molto delicato per i rossoblù. Il pareggio ottenuto contro il Milan ha evitato un triste epilogo dell'avventura di Inzaghi in terra felsinea, ma è chiaro che non gli saranno concessi molti margine d'errore da qui in avanti.

D'Aversa, invece, può sorridere dall'alto della posizione in classifica del suo Parma e dei tanti attestati di stima ricevuti negli ultimi mesi per il lavoro svolto. Un lavoro silenzioso, poco appariscente ma maledettamente efficace, che ha portato i ducali in Serie A e ad assestarsi subito in una zona piuttosto tranquilla. Un po' quello che a Bologna erano abituati a vivere con Donadoni, il doppio ex che osserverà la sfida con grande interesse e che spera di tornare presto in sella. Parma-Bologna potrebbe essere anche la sua partita.