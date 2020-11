Inzaghi fa bella figura con Pirlo e gonfia il petto: "Io mi sono fatto il mazzo per arrivare in A"

Non è una stoccata al suo amico di tante battaglie Andrea Pirlo, ma potrebbe sembrarlo. Filippo Inzaghi, proprio nella notte in cui fa un gran bella figura contro la Juventus, gonfia il petto nel post-partita a Sky Sport: "Non mi va di prendermi meriti perché io sono dovuto tornare in Lega Pro per conquistarmi la A. Mi sono fatto il mazzo, ho vinto un campionato di C e di B e mi sono conquistato la A con i fatti grazie ai giocatori che ho avuto e alle società dove ho allenato. Sono arrivato qua un anno e mezzo fa dopo uno spareggio perso col Cittadella e tutti erano giù di morale. Giocarsela a viso aperto mi dà la fiducia. Poi abbiamo sbagliato una partita per tanti motivi ma poi la squadra è tornata a fare quello che sa fare. Ci sono diverse squadre più forti di noi dal punto di vista tecnico ma noi dobbiamo avere quella fame vista oggi. Vedere il mio presidente che stasera è felice dei suoi ragazzi e il direttore è una grande soddisfazione".

