Inzaghi: "Grazie De Laurentiis, ma io alla Lazio mi sento come a casa"

"Abbiamo incontrato un avversario che ci ha messo in difficoltà e aveva qualcosa in più di noi. La gara è finita 1-1, entrambe hanno provato a vincere, ma credo che chi è venuto all'Olimpico si sia divertito". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ai microfoni di Sky ha commentato l'1-1 maturato questo pomeriggio all'Olimpico contro l'Atalanta.

Sente di aver sprecato il bonus per rendere Lazio-Inter inutile?

"Il 13 agosto avremmo messo la firma per giocarci la Champions all'ultima giornata davanti al nostro pubblico. Siamo alla 53esima partita stagionale, ne mancano due e il nostro sogno tra 15 giorni potrebbe essere realtà. Ultimamente stiamo perdendo qualche giocatore importante, ma ho altre risorse da cui attingere e le sfrutterò".

Come sta Luis Alberto?

"Ha avuto un problema agli adduttori, in settimana cercheremo di capire l'entità dell'infortunio e proveremo di recuperarlo. E' un giocatore importante per noi, così come Radu, Parolo e Immobile. Ma importanti sono anche i giocatori che hanno giocato al posto degli infortunati".

Oggi è stata la fase difensiva a fare la differenza.

"Si, i nostri difensori sono stati bravi, anche se all'inizio abbiamo approcciato male la gara: un po' per demerito nostro, un po' per bravura degli avversari. Strakosha ci ha dato una grossa mano, è un ragazzo giovane e sta crescendo. Fare il portiere della Lazio a 21 anni e mezzo non è semplice, ma lui ci sta riuscendo bene".

De Laurentiis ha speso parole al miele per lei.

"Sono parole che fanno piacere, ma in questo momento io e i miei giocatori abbiamo altro a cui pensare. Io l'ho ripetuto più volte: qui sto bene e mi sento come a casa. E poi adesso non è il momento di pensare al futuro di Inzaghi, ma di giocare al meglio le ultime due gare".