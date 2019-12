Inzaghi, i cambi giusti e la capacità di leggere le partite

Fonte: Dall'inviato a Roma

Non esiste una guida univoca, con dei parametri oggettivi, per giudicare la bravura di un allenatore. I risultati giocano un ruolo delicato, ma per farlo si possono comunque tenere in considerazioni degli aspetti, delle qualità. Quali? La capacità di rapportarsi con i media, per esempio, e di tenere ben saldo uno spogliatoio. Ma anche il carisma che si ha nei confronti di società e tifosi, la meticolosità con cui si analizza ogni singolo dettaglio oppure l'eclettismo tattico. Sono tutti aspetti determinanti, ma ce n'è un altro che forse è il più decisivo: la capacità di leggere le partite, che è ciò che crea uno spartiacque tra la mediocrità e l’eccellenza. Interpretare l’andamento di una gara, capirne i momenti e le necessità e quindi agire di conseguenza, anche a fronte di imprevisti, fa la differenza. Ecco, nelle ultime uscite, Simone Inzaghi ha dimostrato di essere capace di aggiustare la sua Lazio con i cambi giusti. Mosse che al triplice fischio si sono rivelate decisive.

Andiamo a ritroso. Domenica scorsa, in Supercoppa a Riyad contro la Juventus, nella ripresa Inzaghi ha tolto due ammoniti (come sempre): Leiva e Luis Alberto. Dentro Cataldi e Parolo, sul punteggio di 1-1. In molti, sul momento, lo hanno criticato per l’uscita dello spagnolo, che garantiva qualità e geometrie. Ma alla fine…ha avuto ragione lui, perché Cataldi ha sigillato il trofeo con una punizione spettacolare al 93’. E Parolo, con la sua spizzata sul primo palo, ha confezionato una palla perfetta a Lulic, che l’ha spinta dentro per l’1-2 biancoceleste. Tornando ancora indietro di 6 giorni, c'è stato il monday night a Cagliari. Il punteggio era di 1-0 per i sardi, che nella ripresa avevano cominciato ad abbassare il proprio baricentro. Inzaghi ha deciso di mandare dentro Jony, non sempre positivo quest’anno, e Caicedo. Risultato? Al minuto 97’ cross del primo per il colpo di testa vincente del secondo per una vittoria incredibile e insperata. Fortuna? Sicuramente un pizzico di buona sorte c’è, ma alla base c’è anche una grande predisposizione a leggere le partite. Perché di cambi perfetti Inzaghi ne ha fatti tanti altri. A Sassuolo sempre con Caicedo, subentrato a Correa e autore del 2-1 nel finale. In casa della Fiorentina il tecnico ha rimesso in campo, per l’esordio stagionale, Lukaku, che col suo sinistro ha firmato l’assist a Immobile allo scadere (1-2). E poi con l’Atalanta, la gara della svolta. Sotto di tre gol all’intervallo ha richiamato in panchina Marusic (con Patric) e Parolo (con Cataldi) e la Lazio ha rimontato: da 0-3 a 3-3.

Sicuramente è un periodo in cui gira tutto bene in casa Lazio, non lo si può negare, ma i casi in questione sono troppi per non riconoscere questa qualità all'ex attaccante. Vanno quindi dati i giusti meriti a Simone Inzaghi, perché con le sue mosse da bordo campo sta dando una grande spinta alla sua squadra, 3° in classifica e potenzialmente a -3 dalla vetta di Inter e Juventus.