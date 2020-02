Inzaghi: "I ragazzi sono stati bravissimi, ho fatto loro i complimenti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro il Verona, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN: "Ho fatto i complimenti alla squadra. Siamo stati bravissimi. A pochi giorni dalla gara di domenica abbiamo organizzato una bella partita contro una squadra che ha messo in campo grande intensità. Non abbiamo trovato l'episodio e nell'ultimo cambio ho preferito Parolo perchè mi è capitato più volte che queste partite le perdi. Allora ho preferito mettere Parolo ma ho fatto i complimenti alla squadra".

Il cambio sugli esterni?

"Ho cambiato i due quinti perchè avevano speso tanto. Hanno giocato tre giorni fa in una partita di grande sacrificio. Jony e Marusic mi hanno dato segnali di star bene e ho voluto alzare la squadra. La partita è stata intensa. Nonostante il rammarico per il risultato, la nostra gente è uscita soddisfatta".

Nel momento in cui Luis Alberto è salito in cattedra, la Lazio ha volato.

"Devo essere sincero, devo rivedere la partita. La mia impressione è stata di una grande partita contro una squadra che ha messo in campo tante energie. Abbiamo preso due pali, fatto 27 tiri, alla squadra non posso chiedere di più".

Manca un giocatore che usi il fisico davanti?

"Lo avevamo individuato, ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Stasera mancava Correa e sappiamo quanto rappresenta per la nostra squadra. Sono qui però a commentare un'ottima prova dei ragazzi. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, adesso dovremo organizzare in quattro giorni un'altra partita importante che avremo a Parma".

Ripercussioni psicologiche?

"Ai ragazzi farò vedere tante cose interessanti, prenderemo tanti spunti. Abbiamo giocato contro un avversario che ha messo in campo fisicità".

17 risultati utili consecutivi?

"Fa piacere. Era un record che insieme a Marcolin abbiamo fatto nell'anno dello scudetto con Eriksson. Manca ancora qualcosina ma non posso dire niente ai ragazzi e a questo pubblico che, nonostante fosse mercoledì, è venuto e ci ha spinto. Spiace non avergli regalato i tre punti ma i ragazzi in campo hanno dato tantissimo".