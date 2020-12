Inzaghi: "In campionato perso qualche punto, ma vogliamo rientrare nella corsa Champions"

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato così il campionato finora altalenante dei suoi alla vigilia del big match col Napoli: "Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato il nostro cammino in questa Serie A e ci manca qualche punto. Sono però sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo sempre fatto in questi anni. La squadra ha voglia di fare bene".

La Lazio può rientrare nella corsa Champions?

"Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Oltre al fitto calendario, abbiamo avuto tante assenze per il Covid che alla lunga hanno pesato. In campionato abbiamo perso punti, ma abbiamo tempo per rientrare. Voglio risposte già da domani sera. Contro il Napoli sarà difficile perché gli azzurri hanno un'ottima squadra, l'episodio può fare la differenza".