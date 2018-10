Inzaghi incubo dell'OM: dai quattro gol del 2000 al big match da allenatore

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

© foto di Alessandro Pizzuti

Se la Lazio attuale non sembra incutere più di tanto timore a squadra, tifosi e addetti ai lavori dell'Olympique Marsiglia, ce n'è una che ha lasciato sicuramente brutti ricordi ai Phocéens. Parliamo ovviamente di quella allenata da Sven-Goran Eriksson a ridosso degli anni 2000 e trascinata a suon di reti da Simone Inzaghi.

Un autentico ricorso storico, visto che stasera sarà proprio l'ex attaccante di quella Lazio a cercare l'impresa tra le mura del Vélodrome da allenatore. E magari anche un avvertimento in più per Rudi Garcia, in vista di un confronto che alla distanza potrebbe preannunciarsi decisivo ai fini del passaggio del turno. Al momento, nella classifica del Gruppo H, si contano infatti sei punti per la capolista Eintracht Francoforte, tre per la Lazio, uno per il Marsiglia e uno per l'Apollon Limassol.

Il 14 marzo 2000 furono ben quattro i gol realizzati da Inzaghi nel 5-1 rifilato all'OM nella fase a gironi di Champions (nessun altro giocatore italiano finora è riuscito a segnare così tanto all'interno di una stessa partita della massima competizione europea). Tanto da meritarsi ancora oggi l'epiteto di "Incubo di Marsiglia" come molte testate, L'Equipe in primis, hanno titolato in settimana. Stasera potrebbe bastarne anche qualcuno in meno... Sempre a patto, però, che Acerbi e compagni riescano a blindare nuovamente una difesa che nelle ultime due gare ha mostrato netti segnali di miglioramento (zero gol subiti contro Fiorentina e Parma).