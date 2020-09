Inzaghi infuriato con Lotito: vuole una Lazio da Champions e aspetta ancora gli acquisti

C'è tensione in casa Lazio per un mercato che stenta a decollare. A fare il punto della situazione il quotidiano 'Il Messaggero', che parla di un Simone Inzaghi molto nervoso perché la società è in ritardo sul fronte acquisti. Al momento, gli unici giocatori arrivati sono Escalante e Pepe Reina. Trattative avanzate per Fares e Muriqi, ma Inzaghi sperava di avere entrambi già in questo ritiro di Auronzo. Ecco perché - si legge - Inzaghi ha litigato con Lotito e ieri se l'è presa anche con la squadra che non s'è allenata come voleva.