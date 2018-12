Inzaghi infuriato e Lotito la fa pagare: la Lazio è in ritiro

© foto di Federico Gaetano

Simone Inzaghi è infuriato con la sua Lazio. "Avrei voluto sostituirli tutti: con me in panchina mai giocato così male", dice dopo l'1-1 di Verona contro il Chievo, nelle parole riportate da Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Claudio Lotito 'la fa pagare salata, fileranno in castigo tutti quanti'. La Lazio finirà in clausura a Formello, niente riposo per oggi annullato.