Inzaghi, l'empatia che fa la differenza. E i giocatori se lo tengono stretto: "È uno spettacolo"

Per parlare di Simone Inzaghi allenatore, per cercare di capirne il pregio maggiore, meglio iniziare dalle parole di chi ci lavora quotidianamente. "Si preoccupa per noi perché ci tiene a creare un gruppo e ad avere rapporti con i giocatori all’interno degli spogliatoi. Cerca sempre di instaurare un legame con i calciatori più forti. Ci chiede se le cose vanno male, quali sono le cose da migliorare. È giovane e riesce a relazionarsi molto meglio con noi rispetto a un allenatore più maturo", ha spiega Immobile. "Il mister è uno sveglio - ha detto invece Acerbi - entra nella testa dei giocatori e sa quando il momento di bacchettare e quando lasciare tranquilli". Oppure Correa, che durante questa quaratena ha sottolineato come "Inzaghi sta trasmettendo tranquillità e serenità, ci aiuta a resistere". E si potrebbe continuare ancora per tutti gli altri elementi della rosa della Lazio, il cui legame con il proprio allenatore è forte, sincero e soprattutto visibile. A tal punto che anche una persona che non segue il calcio, davanti a una partita dei biancocelesi, si accorgerebbe del solido cordone ombelicale che lega l'uomo con la cravatta in campo e gli altri con gli scarpini ai piedi.

Sguardi, gesti, movimenti. "Il rapporto con il mister è uno spettacolo. Nei momenti difficili è sempre stato con me, ma lo fa con tutti. Ha un modo di fare molto famigliare. È stato calciatore e sa quando il abbiamo bisogno di un po’ più di libertà. Se hai un problema famigliare, ne parli con lui”, ha raccontato ieri Luis Alberto. Parole al miele che rendono manifesta la dote più importanti di Inzaghi, oltre a una conoscenza calcistica pazzesca: perché per un tecnico è (relativamente) facile far vedere di essere bravo a livello tecnico-tattico, assai più complicato è dimostrare e imporre la propria qualità umana. Chi ci riesce, la domenica raccoglie i suoi frutti. Empatia, parola chiave. Grazie alla quale Inzaghi riesce sempre a ottenere il massimo, se non di più, dai suoi ragazzi. Che si sentono tutti tanto coinvolti e importanti nella sua gestione da mettere davanti l'interesse collettivo a quello personale. Nessun egoismo, solo voglia di arrivare uniti verso l'obiettivo. E quando accade ciò, i risultati sul campo sono la diretta conseguenza: la Lazio di quest'anno lo insegna.