Inzaghi la vince coi cambi. Parma superato al Tardini, la Lazio sa soffrire

© foto di Federico Gaetano

Secondo successo "sporco" per la Lazio di Simone Inzaghi, che a Parma non brilla, così come non aveva brillato contro la Fiorentina, ma porta a caso sei punti importantissimi. Decide ancora Immobile, stavolta su calcio di rigore, concesso per un nettissimo fallo di Gagliolo sul neoentrato Berisha. Il bis di Correa arriva infatti nell'ultima azione del match, col Parma completamente sbilanciato in avanti. E' il kosovaro, di origine norvegese, la nota più lieta della domenica biancoceleste: in mezzora il centrocampista mette in mostra un repertorio che di certo sarà utilissimo a Inzaghi anche con i ranghi completi.

INGLESE SCIUPA - La manovra biancoceleste si sviluppa sfruttando gli inserimenti delle mezzali, mentre fatica Luis Alberto, ben chiuso in ogni sua iniziativa da Stulac. Sin da subito ottimi ritmi e pallino del gioco di proprietà esclusiva degli ospiti, pericolosi però solo coi tiri da fuori: Immobile impegna Sepe, Lulic calcia alto. Il Parma invece sfrutta, come sempre, le ripartenze: sulla migliore Inglese si fa 30 metri palla al piede e conclude malissimo col mancino, negando l'assist vincente a Di Gaudio, solo davanti a Strakosha intento a chiedere inutilmente palla. Alla mezz'ora Stulac ci prova dai 30 metri, direttamente su calcio piazzato: il portiere ospite controlla la traiettoria, che termina a lato. Dopo mezz'ora di nulla, la Lazio torna a farsi pericolosa in chiusura di tempo, con un azzeccatissimo inserimento di Patric, poco freddo però davanti a Sepe: il portiere respinge e le squadre vanno al riposo sullo 0-0.

INZAGHI LA VINCE - Immobile si divora il vantaggio a cinque minuti dalla ripresa delle ostilità, Luis Alberto ci prova da lontano un giro di lancetta dopo, chiamando Sepe alla respinta. D'Aversa non rischia di peggiorare le condizioni di Inglese e lo richiama in panchina, inserendo Ceravolo. Inzaghi asseconda la voglia della squadra e manda in campo Correa e Berisha: fuori Leiva e Luis Alberto. Sono scelte decisive, perché l'argentino lavora ai fianchi il Parma e il kosovaro lo abbatte: l'episodio che decide la sfida è un calcio di rigore nettissimo conquistato con astuzia dall'ex Salisburgo, il quale approfitta di un intervento in ritardo di Gagliolo, si frappone tra il difensore e la palla e guadagna la massima punizione. Immobile trasforma, punendo i padroni di casa ben oltre i propri demeriti.

CORREA BISSA - D'Aversa cambia tutto il tridente, inserendo Ciciretti e Biabiany ai lati di Ceravolo, ma il Parma non reagisce. La Lazio è padrona del campo e con Immobile avrebbe anche la palla del bis, dissinnescata da Sepe con grande abilità. Ma proprio all'ultima azione del match, i biancocelesti trovano il bis: assist perfetto proprio dell'attaccante, sinistro di precisione chirurgica di Correa, che fa 2-0.