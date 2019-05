Inzaghi: "Lazio-Atalanta, percorso stupendo. Tre osservati speciali"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio e l'Atalanta sono in lotta per un posto in Champions ma anche per alzare al cielo la Coppa Italia. Alla vigilia della sfida di campionato, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi così parlato della Dea.

La partita di domani è tra due società che competono con meno budget. "Certamente. Due anni fa, con il ko a Crotone, ci scavalcò proprio l'Atalanta. L'anno scorso siamo arrivati davanti noi, ora sono loro davanti di quattro punti. Siamo due squadre che stanno offrendo un grande calcio, competiamo con formazioni che sulla carta sono davanti a noi. Ma ce la giochiamo".

Domani c'è il Papu Gomez da fermare, tra l'altro è un vecchio obiettivo di mercato della Lazio. "Sarà l'osservato speciale come lo saranno Ilicic e Duvan Zapata. Servirà corsa, coraggio e convinzione per fare una buona gara".