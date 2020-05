Inzaghi-Lazio, il binomio vincente che Lotito vuole rafforzare

Non si è mai esposto in prima persona Simone Inzaghi durante questa quarantena. Questione di carattere, non uguale per tutti. Qualche apparizione sul profilo Instagram della moglie Gaia, ma nient'altro. Il suo pensiero comunque era lo stesso di tutta la Lazio, che in settimana - attraverso la propria radio ufficiale - ha messo pressione al governo affinché concedesse anche agli atleti degli sport di squadra le stesse possibilità di quelli che praticano attività individuali. Ieri è arrivata l'ordinanza ufficiale della Regione Lazio, così i biancocelesti (come la Roma) potranno tornare a Formello da mercoledì 6 maggio. C'è un campionato da finire (se verrà concluso) e un sogno Scudetto da coltivare, oltre che una Champions da sigillare. La Juventus è a +1 dai biancocelesti, che prima dello stop erano lanciatissimi e avevano dalla propria parte l'inerzia di chi rincorre con entusiasmo. In più non avrebbero giocato le coppe, vantaggio annullato dall'emergenza Coronavirus.

IL FUTURO - Nel breve termine il suo orizzonte è tinto di biancoceleste: ha rincorso per tre stagioni la Champions e ora che l'ha praticamente raggiunta non se la farà sfuggire. Il prossimo anno rimarrà alla Lazio Inzaghi, che ha il contratto in scadenza nel 2021 (a 2 milioni di euro netti). Con Lotito si è dato appuntamento a fine campionato e il presidente è pronto a blindarlo (con annesso aumento di ingaggio): sa di avere tra le mani un allenatore di primo livello, destinato a grandi palcoscenici, per questo se lo vuole tenere ben stretto. Inzaghi ha approfittato del tempo a disposizione per studiare, informarsi e aggiornarsi, per capire come e dove migliorare questa Lazio, che da quando c'è lui in panchina ha sempre fatto grandi cose. Un binomio vincente su cui i tifosi almeno per il prossimo anno potranno fare ancora affidamento.

