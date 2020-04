Inzaghi-Lazio, un binomio che durerà ancora: Lotito ha pronto il rinnovo

Nel 2016 Simone Inzaghi ha accettato la panchina della Lazio con l'obiettivo ambizioso di riportare la squadra in Champions. Nel 2018 ci è andato vicinissimo, quasi la toccava la qualificazione, per poi perderla in maniera definitiva dopo il gol vittoria di Vecino nello spareggio decisivo contro l'Inter nell'ultima giornata di campionato. A distanza di due anni da quella tragica serata dell'Olimpico, Inzaghi vede ancora più vicina quella possibilità: il distacco dalla Roma quinta in classifica è di 17 punti, tanti considerando che mancano 12 partite alla fine del torneo (finirà?). Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico biancoceleste raggiungerà quel traguardo per cui è rimasto la scorsa estate, quando sembrava che il suo ciclo a Formello si fosse esaurito. Il campo ha dimostrato il contrario e ora la Lazio, seconda in classifica a -1 dalla Juventus, freme per provare a giocarsi lo scudetto. Una volta chiusa la stagione, quando il cielo tornerà più sereno e le nuvole dell'emergenza sanitaria saranno meno grigie, si vedrà come di consueto al tavolo con il presidente Lotito. In ballo c'è un rinnovo che pare scontato con l'attuale contratto, da 2 milioni di euro, che subirà un cospicuo aumento. Da capire la durata del prolungamento: se solo di un solo anno, come fatto lo scorso giugno, oppure per una data più lontana. Sicuramente l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina dell'Olimpico, quando spera di sentire la musichetta più bella d'Europa.