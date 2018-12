Inzaghi: "Milan sempre nel cuore, ma ora voglio vincere la sfida Bologna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, dopo il pareggio contro il Milan è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ci abbiamo provato. Siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che la squadra c'è. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi perché bisognava essere molto attenti e loro ci sono riusciti".

I calciatori hanno detto che avrebbero giocato anche per il loro allenatore. "So come lavora la squadra, ero molto tranquillo. Più di lavorare non posso fare. Mi auguro che arrivino dei risultati e poi giocare più tranquilli, per migliorare anche in fase di possesso. Ma non aver sofferto contro dei giocatori così bravi è sintomo del fatto che stiamo crescendo".

Calabresi ed Helander i migliori? "In difesa siamo stati straordinari. C'è rammarico per qualche palla nel finale su cui potevamo essere più bravi, ci sono state delle ripartenze in cui potevamo fare meglio. Oggi era importante dare una bella risposta e l'abbiamo fatto. Sono sicuro che con questo spirito e questa voglia ci tireremo fuori presto. Ultimamente abbiamo preso dei gol stupidi, oggi no".

Bello ritrovare i tifosi del Milan? "Quel Milan era un gruppo straordinario. Io per ora voglio vincere la sfida Bologna, ma il Milan resterà sempre nel mio cuore.