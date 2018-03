Inzaghi: "Milinkovic, Anderson e Alberto non possono giocare insieme"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Interpellato riguardo il mancato utilizzo dal primo minuto di Parolo e Luis Alberto giovedì scorso, Simone Inzaghi ha spiegato come vede l'utilizzo del trio composto dallo spagnolo, da Felipe Anderson e da Milinkovic-Savic: "Murgia a Sassuolo aveva fatto benissimo e meritava la conferma. In questo momento Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Felipe Anderson non possono giocare insieme per una questione di equilibrio e ho deciso così. Prima aveva riposato Milinkovic-Savic, poi Felipe e giovedì è toccato a Luis Alberto".