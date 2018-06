Inzaghi: "Mio fratello? Gli dirò bugie. Spero in Bologna-Lazio alla prima"

Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione, parlando anche del rapporto con Simone. "In Lega Pro sono stato bravo, quest'anno ero un po' più agitato. Anche lì devo migliorare, vivo la partita come se fossi in campo. Era più facile giocare che allenare, avevi meno pensieri. Quest'anno sarò tranquillo, soprattutto quando giocherò contro mio fratello. Io e lui ci sentiamo 7-8 volte al giorno, parliamo solo di calcio e tattica, vedremo in settimana prima della partita, soprattutto su palle inattive. Dirò qualche bugia, ma mi sa che mi frega lui perché è molto furbo. Spero in un Bologna-Lazio alla prima, speriamo nella pallina incandescente. C'è solo da imparare da mio fratello. Poi troverò Ancelotti, Gattuso... saranno bei ricordi".