Inzaghi: "Noi sempre dopo il rugby. Perché non capita anche alla Roma?"

Incalzato in conferenza stampa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche delle condizioni del terreno di gioco dell'Olimpico, che oggi ospita la partita di rugby fra Italia e Francia valida per il 6 Nazioni: "Spero che questo problema possa essere risolto il prossimo anno e magari spero anche in un calendario più clemente. C'è anche un'altra squadra a Roma, magari può capitare anche a loro, e non solo alla Lazio, di giocare dopo il rugby".