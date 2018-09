Inzaghi non si fida della Roma: "È troppo presto per fare bilanci"

Reti e marcatori a confronto. Juventus e Napoli si preparano alla super sfida di domani e i numeri mettono in mostra un dato importante. Mettendo insieme tutte le competizioni, ovvero Serie A e Champions League, Insigne è nettamente il miglior marcatore dei due club. 5 reti, così...

Leganes, Cuellar: "Il Barcellona non ci ha salutato dopo la sconfitta"

Il Ministro dello Sport turco: "Euro 2024? Non abbiamo perso niente"

Barcellona, i soci pronti per votare il nuovo logo

Nantes, Kita sceglie Halilhodzic per sostituire Cardoso

Real Madrid, duello col Chelsea per arrivare a Fekir

AS verso Real Madrid-Atletico: "Il derby dell'ansia"

Il Daily Mirror e il caos Pogba al Man United: "Nou Way"

Arsenal, Ramsey via a gennaio per evitare di perderlo gratis

Arsenal, assalto a Banega con i soldi risparmiati per il rinnovo di Ramsey

CL Femminile, tutto facile per Lione e PSG. Lunedì i sorteggi

Man United, lo spogliatoio non ha preso bene le dichiarazioni di Mourinho

Barcellona, Umtiti rischia un lungo stop per problemi al ginocchio

Real Madrid, problemi fisici per Marcelo: salta il derby

Sarà la settima giornata: per fare bilanci è presto. Noi abbiamo avuto un momento complicato a inizio di campionato, ora ce l'ha la Roma. Ma quattro punti ora non vogliono dire nulla.

La Lazio arriva al derby dopo quattro vittorie consecutive e con quattro punti di vantaggio sulla Roma. Simone Inzaghi , però, non si fida affatto dei giallorossi: "Siamo a inizio campionato. Può essere un momento, ora vengono da una vittoria e vorranno fare una grande partita.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy