Inzaghi oltre l'emergenza assenti. Ma in stagione ha potuto schierare già ventisei giocatori

In tutte le gare finora giocate, Simone Inzaghi ha utilizzato ben 26 giocatori. Un numero ben alto, una rosa che ha permesso al tecnico della Lazio di far fronte anche alla continua emergenza. Ieri ha spiegato che "nelle ultime gare ha dovuto utilizzare solo 13-14 giocatori", ma in generale la problematica non ha riguardato solo i biancocelesti. Questo il minutaggio, giocatore per giocatore, della stagione della Lazio finora.

Portieri



Thomas Strakosha - 450'

Pepe Reina - 450'

Difensori centrali



Francesco Acerbi - 900'

Patric - 765'

Wesley Hoedt - 494'

Luiz Felipe - 236'

Stefan Radu - 217'

Bastos - 61'

Denis Vavro - 31'

Esterni

Adam Marusic - 661'

Mohamed Fares - 529'

Manuel Lazzari - 335'

Djavan Anderson - 64'

Centrocampisti centrali



Sergej Milinkovic-Savic - 748'

Luis Alberto - 565'

Lucas Leiva - 444'

Jean-Daniel Akpa Akpro - 399'

Marco Parolo - 298'

Danilo Cataldi - 180'

Andrea Pereira - 144'

Gonzalo Escalante - 94'

Szymon Czyz - 22'

Attaccanti

Joaquin Correa - 720'

Ciro Immobile - 453'

Felipe Caicedo - 329'

Vedat Muriqi - 284'