Inzaghi ottiene ciò che voleva. A Parma altro 0-0 per il Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo zero a zero consecutivo per il Bologna di Filippo Inzaghi, che rischia solo dopo pochi secondi e riesce a tarpare le ali ad un Parma che oggi ritrovava il tridente titolare. Per D'Aversa, influenzato ma comunque in panchina, una gara insolita, con il possesso palla quasi esclusivamente di marca crociata ma in cui le occasioni da rete si contano sulle dita di una sola mano.

BRIVIDO DOPO 60 SECONDI - Ottimo l'inizio del Parma, che oggi ritrova Gervinho dal primo minuto: l'ivoriano scambia con Inglese davanti all'area, ma è un tocco di Helander a lanciare Siligardi solo contro Skorupski. Destro immediato dell'attaccante e palo pieno che salva il Bologna dalla capitolazione. La gara prosegue su ritmi gradevoli, ma senza acuti: ci prova ancora, con poca fortuna, Siligardi dalla media distanza, mentre il Bologna si limita a difendere la propria metàcampo. Svaria tanto Palacio, ma i padroni di casa non rischiano mai nel corso dei primi quantacinque minuti di gioco.

UN ALTRO BOLOGNA - Bologna sicuramente più propositivo nella ripresa, arrivando anche ad un passo dal gol: sugli sviluppi di un corner Calabresi rimette in mezzo una sfera molto insidiosa che lui stesso ribadisce in rete ma partendo in posizione di offside. D'Aversa intanto opera il primo cambio: fuori Siligardi, non in perfette condizioni, e dentro Sprocati. L'ex Salernitana subito protagonista: tiro-cross in area di rigore, deviazione di Inglese in area di rigore che non inquadra però la porta di Skorupski.

NON SUCCEDE NULLA - Orsolini e Stulac sono le successive mosse di Inzaghi e D'Aversa, ma le occasioni da rete non ci sono. Il Parma prova a sbilanciarsi ma gli spazi sono pochi e anche il Bologna sa rendersi pericoloso in contropiede. Finisce senza reti, esattamente quello che voleva Inzaghi, che fa un altro passettino in classifica.