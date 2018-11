Inzaghi-Pioli: conti in sospeso tra i due tra gol e precedenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Resto del Carlino dedica un approfondimento ai precedenti dei due allenatori protagonisti e contrapposti della sfida di domenica al Dall’Ara, Filippo Inzaghi e Stefano Pioli. Correva gennaio 2007 quando l’attuale Superpippo segnava contro e batteva il Parma di un Pioli all’esordio in panchina in serie A. Gli unici precedenti con entrambi seduti in panchina risalgono invece al 2014-15: vittoria del Milan di Inzaghi per 3-1 all’andata e medesimo risultato a parti invertite al ritorno, a favore di Pioli e della sua Lazio.