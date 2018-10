Inzaghi polemizza: "Dopo l'Europa giochiamo alle 15, serve attenzione"

Fonte: Dal nostro inviato a Francoforte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dalla Commerzbank Arena alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio - Simone Inzaghi - ha parlato anche dell'orario anomalo della sfida di domenica prossima contro la Fiorentina (alle 15, ndr) "L'anno scorso abbiamo messo tutto quello che avevamo per conquistare l'Europa. Faremo lo stesso anche in questa stagione. L'orario delle 15 contro la Fiorentina domenica? Dispiace perché giochiamo domani sera alle 21, servirebbe un po' più di attenzione nei nostri confronti, così come per il Milan. L'anno scorso non ci era mai successo, visto che abbiamo sempre giocato dopo l'Europa la sera o addirittura il lunedì".