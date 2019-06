© foto di Federico Gaetano

Ha appena rinnovato con la Lazio fino al 2021. Ora Simone Inzaghi si gode qualche giorno di relax a New York, ma ha voluto parlare al Corriere dello Sport delle ultime settimane vissute in casa biancoceleste: "Ho solo voluto prendermi una pausa di riflessione dopo tre anni avevo bisogno di fare chiarezza con me stesso. Pronto per un ciclo più ambizioso? Ci ho pensato e sono pronto per un nuovo ciclo, una nuova sfida".

L'interesse di altri club nel 2018. Inzaghi ha così detto: "C'erano state le richieste di un club italiano e di uno estero, avrei guadagnato di più ma ho sempre dato priorità alla Lazio. Sono contento della scelta di continuare. Il mio futuro è la Lazio".