Inzaghi: "Questo è il mio Bologna. Gattuso? L'ho sentito, è tranquillo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, dopo il pareggio ottenuto sul campo del Sassuolo è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Avevamo fatto la bocca alla vittoria soprattutto per la prestazione dei ragazzi. Abbiamo preso una ripartenza ingenua, poi c'è questo intervento molto dubbio. Calabresi mi dice che probabilmente non lo tocca. Dispiace, ma tener testa al Sassuolo per noi è motivo di grande orgoglio. Siamo sulla strada giusta, fare quattordici tiri in porta qui non è semplice. E' stata una grande gara per noi. Si sta creando una bella alchimia, oggi comincio a vedere la mia squadra".

Svanberg a chi può esser paragonato? "Ognuno è se stesso. Lui è molto bravo, bisogna fare i complimenti al Bologna che l'ha trovato, pagato e soffiato a diverse squadre importanti. Un '99 che viene al Bologna e si prende la maglia da titolare vuol dire che ha un bel futuro davanti. Inoltre è un bravo ragazzo, non si lamenta, ha lo spirito giusto".

Su Destro ancora fuori: "Tutti devono guadagnarsi il posto sudando, io poi sono qui per fare delle scelte".

Vuoi mandare un messaggio a Gattuso? "Ci siamo sentiti, lui è molto tranquillo. Fa parte del calcio, spero che vinca e riparta oggi. Io gli sono vicino, è un amico".