Inzaghi racconta l'infortunio alla rotula. E Vieri risponde: "Volevi tirare da fuori area…"

Pippo Inzaghi e Bobo Vieri sono stati ancora protagonisti nelle scorse ore di una diretta su Instagram. A far da "padrone di casa" questa volta è stato l'attuale allenatore del Benevento, che insieme a Vieri ha ricordato alcuni aneddoti riguardanti la loro avventura in Nazionale. Tra questi, Inzaghi ha rievocato anche l’ultima amichevole degli azzurri prima dell’inizio del Mondiale 2002: "In campo sempre io, tu e Totti. Tu avevi fatto gol, poi segnai anche io. Facendo gol entrambi pensavamo di giocare la prima partita contro l’Ecuador. Poi però dopo un tirò mi uscì la rotula…". Irrompe Vieri: "Si perché volevi calciare da fuori aria, te lo dicevo io di non farlo". Riprende la parola Inzaghi: "Se ricordi era l’anno in cui praticamente non avevo muscolo e mettevo un cerotto sotto il ginocchio e lo stringevo forte per far sì che non cedesse. Però poi recuperai dal problema alla rotula recuperai dopo pochi giorni…".