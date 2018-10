Inzaghi ritrova l'amico Nesta: Bologna-Perugia 1-1 in amichevole

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Oggi in TV, Nations League: stasera Olanda-Germania

Su Sky Q l'app di Dazn per lo sport

Campionati Europei U17, le partite in programma

Campionati Europei U19, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Frosinone, poker in amichevole: con la Viterbese è finita 4-1

Lazio, vittoria in amichevole con la Primavera. Inzaghi prova la difesa a 4

Monaco, gli auguri social della Juventus per Thierry Henry

Cassano: "Ringrazio Gozzi e l'Entella per l'occasione"

Il Monaco ha scelto Henry. E Montella? A Malta per un corso... d'inglese

Tudor: "Champions non è ossessione della Juve, ma un obiettivo"

Under 19, vittoria per 3-0 contro la Finlandia nell'Europeo di categoria

Milan squadra più corretta della Serie A. Sono 69 in totale i falli commessi

Torino, personalizzato per Ansaldi, De Silvestri e Zaza

Donadoni: "Inter-Milan? Pronostico difficile, in palio punti pesanti"

Bologna, lesione al gemello mediale sinistro per Mattiello: out 3 settimane

Udinese, allenamento post amichevole: personalizzato per Teodorczyk

Sampdoria, allenamento senza 12 nazionali. Ripresa fissata per martedì

Rep. Ceca, Schick: "Gol partita? Skriniar non mi ha visto arrivare"

