Inzaghi ritrova la spina dorsale della sua Lazio. Acerbi e Leiva pronti per il rush di gennaio

Pochi giorni di riposo per le feste natalizie e la Lazio è di nuovo al lavoro. Da ieri i biancocelesti sono tornati agli ordini di Simone Inzaghi in vista della ripartenza contro il Genoa a Marassi il 3 gennaio. Giro di tamponi per tutti in mattinata, poi il pranzo e la ripresa nel primo pomeriggio con la prima bella notizia: il rientro in gruppo di Francesco Acerbi e Lucas Leiva dai rispettivi infortuni. Soprattutto il rientro del difensore - sottolinea Tuttosport - consentirà al tecnico di riavere a disposizione un leader in campo, in una difesa che senza l’ex neroverde ha subito quattro gol in tre partite alzando di molto la media del passivo biancoceleste. Accoppiato con il rientro di Leiva, si può dire che Inzaghi recupera la spina dorsale della sua Lazio in vista di un rientro di stagione che prevede partite ogni tre giorni fino al 21 gennaio, compresa la Coppa Italia.