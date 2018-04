Inzaghi: "Salisburgo organizzato e veloce. Dovremo sbagliare poco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo, valida per i quarti di finale di Europa League: "Affronteremo una squadra forte e organizzata, imbattuta in Europa nonostante abbia incontrato squadre di livello. Non è qui per caso, come noi. Siamo più forti? Bisognerà dimostrarlo sul campo. Abbiamo disputato sempre ottime partite, un ottimo cammino e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Abbiamo analizzato i nostri avversari, lavorano bene con tutti i reparti e abbinano qualità e quantità. È una squadra veloce, che può colpire in ogni momento e letale nelle ripartenze. Dovremo sbagliare tecnicamente il meno possibile. Abbiamo le stesse possibilità di passare il turno, poi saranno decisivi gli episodi. Loro non perdono in casa dal 2006 in Europa ma siamo fiduciosi. Ho visto bene i ragazzi e cercheranno di tirar fuori tutto quello che hanno".