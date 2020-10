Inzaghi si gode bomber Immobile: "Haaland fortissimo, ma mi tengo stretto il mio Ciro"

vedi letture

Comincia con una vittoria il cammino in Champions League della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi batte 3-1 il Borussia Dortmund grazie soprattutto a un grande primo tempo. Il mister biancoceleste ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono contento perché sappiamo quanto abbiamo sudato per tornare in Champions. Abbiamo fatto grande gara contro squadra fortissima. Avevamo bisogno di una vittora così, siamo stati umili ma abbiamo usato anche tanta qualità. Avevo chiesto grande sacrificio, sapevamo che sarebbe stata dura perché loro hanno grandi giocatori ma abbiamo portato a casa una grande partita".

Immobile e Haaland: "Sono fortissimi. Haaland non l'avevo mai visto dal vivo, gli ho fatto i complimenti ma mi tengo stretto il mio Ciro".

Akpa Akpro stupisce: "Si è guadagnato questa serata con l'umiltà che ha avuto dal primo giorno di ritiro. Ha fatto Mondiale e Coppa d'Africa, ha oltre 100 partite in Ligue 1: forse è un po' sottovalutato, è entrato in punta di piedi e si sta ritagliando spazio. Ci sarà occasione per tutti".