Inzaghi: "Spiace che la Lazio sia sempre attaccata gratuitamente. Ho visto Immobile, è sereno"

Intervenuto in conferenza stampa sul caos tamponi di questi giorni, mister Simone Inzaghi ha difeso i suoi giocatori e l'operato della Lazio: "Ho sentito e visto Immobile, Leiva e Strakosha. Sono sereni, anche se devo capire le loro condizioni sul campo. Gli attacchi sono infondati e gratuiti, mi dispiace che la Lazio sia attaccata sempre in questo modo. Lo utilizzeremo come ulteriore stimolo per essere compatti. Dovremo tirare fuori le energie rimaste, abbiamo affrontato tre trasferte in sette giorni".